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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Abril de 2026 às 23:23

Lebes estreia loja exclusiva de móveis e sofás, setor com queda em vendas

Loja em Sapucaia do Sul vende móveis e estofados e será modelo para testar receptividade

Loja em Sapucaia do Sul vende móveis e estofados e será modelo para testar receptividade

LOJAS LEBES/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma das varejistas mais tradicionais do Rio Grande do Sul e com mix de vestuário a ferramentas portáteis decidiu testar um modelo de loja com venda exclusiva de móveis e sofás. A aposta nas duas categorias está na filial que a Lebes abriu em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.  

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