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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Abril de 2026 às 23:01

Design Week POA estará em 50 espaços e palco no BarraShoppingSul em Porto Alegre

Feira no BarraShoppingSul é uma das atrações para conhecer diferentes ambientes

Feira no BarraShoppingSul é uma das atrações para conhecer diferentes ambientes

PATRICK RODEGHIERO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A Design Week POA vai de 29 de abril a 3 de maio em Porto Alegre. A programação estará desta vez em 50 endereços, com mais de 150 atividades. A área de eventos do BarraShoppingSul é o palco principal. Este ano o projeto reúne exposições, lançamentos de produtos, palestras, aulas, workshops, bate-papos e mostras culturais.

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