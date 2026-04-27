Design Week POA estará em 50 espaços e palco no BarraShoppingSul em Porto Alegre

A Design Week POA vai de 29 de abril a 3 de maio em Porto Alegre. A programação estará desta vez em 50 endereços, com mais de 150 atividades. A área de eventos do BarraShoppingSul é o palco principal. Este ano o projeto reúne exposições, lançamentos de produtos, palestras, aulas, workshops, bate-papos e mostras culturais.