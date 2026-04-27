A Superlegal, rede gaúcha de varejo de brinquedos e segunda no País, estreia na quarta-feira a 'nova loja' no BarraShoppingSul, em novo ponto no piso Jockey, depois de sair de espaço que terá a espanhola Zara. O investimento foi de R$ 4 milhões. O proprietário da rede de brinquedos, Leandro Klein, avisa que a filial vem com mais inovações, em parcerias com marcas gigantes do segmento, e no conceito de store in store. A filial, que fechou no fim de março, volta "na melhor localização do shopping", aposta Klein, que pretende abrir mais duas unidades em 2026, depois de três em 2025. Hoje são 52 pontos (35 no RS, 15 em SC e 2 no PR). Sobre o mercado, o varejista diz que o setor "acompanha a dificuldade do mercado, com vendas instáveis e baixo crescimento". "Se o cenário estivesse melhor, a expansão seria maior", condiciona.