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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Abril de 2026 às 00:25

Confeitaria adota gamificação e melhora atendimento e receita

Sócios e casal Ávila e Priscila (dir.), com funcionárias do time da Berola

Sócios e casal Ávila e Priscila (dir.), com funcionárias do time da Berola

BEROLA/DIVULGAÇÃO/.JC
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Patrícia Comunello
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"Mais clientes estão vindo às lojas e elogiando. A receita cresceu 10% a 15% em um ano", descreve a franqueada da confeitaria Berola, Priscila Veiga. Como Priscila e o marido e sócio Vinícios Ávila conseguiram os resultados? Os 14 funcionários das três unidades situadas entre Rio Grande e Pelotas jogam literalmente em times, graças a uma estratégia de gamificação que uma startup do Lab Fecomércio-RS implantou no negócio.

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