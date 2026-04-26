Confeitaria adota gamificação e melhora atendimento e receita

"Mais clientes estão vindo às lojas e elogiando. A receita cresceu 10% a 15% em um ano", descreve a franqueada da confeitaria Berola, Priscila Veiga. Como Priscila e o marido e sócio Vinícios Ávila conseguiram os resultados? Os 14 funcionários das três unidades situadas entre Rio Grande e Pelotas jogam literalmente em times, graças a uma estratégia de gamificação que uma startup do Lab Fecomércio-RS implantou no negócio.