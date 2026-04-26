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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Abril de 2026 às 00:50

Lab Fecomércio-RS conecta empresas e startups de olho em "gerar nota fiscal"

Estrutura na sede da federação tem diversos ambientes à disposição de startups e empreendedores

Estrutura na sede da federação tem diversos ambientes à disposição de startups e empreendedores

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Tem de gerar nota fiscal." A frase está na ponta da língua de integrantes do hub que a Fecomércio-RS, federação que reúne a maior base de comércio e serviços do Rio Grande do Sul, para tornar a inovação acessível aos pequenos empreendedores e de todos os cantos do Estado. Ao usar o canal da "nota fiscal, o recado é claro, pragmático e certeiro.

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