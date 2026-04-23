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Patrícia Comunello

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Publicada em 23 de Abril de 2026 às 23:48

Iódice volta a ter loja física exclusiva com primeira em Porto Alegre

Coleções têm predomínio de vestido, além de jeans, dentro de coleções na reestreia

Coleções têm predomínio de vestido, além de jeans, dentro de coleções na reestreia

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Depois de sair do ponto físico exclusivo na pré-pandemia, uma grife de moda feminina brasileira que que marcou época nos badalados desfiles do São Paulo fashion Week, está de volta. A Iódice, desde 2019 no portfólio do Grupo Morena Rosa, com sede no Paraná, abriu nesta quinta-feira (23) a primeira unidade na nova fase. Porto Alegre e o BarraShoppingSul foram escolhidos para o retorno da marca. 

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