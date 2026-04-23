Iódice volta a ter loja física exclusiva com primeira em Porto Alegre

Depois de sair do ponto físico exclusivo na pré-pandemia, uma grife de moda feminina brasileira que que marcou época nos badalados desfiles do São Paulo fashion Week, está de volta. A Iódice, desde 2019 no portfólio do Grupo Morena Rosa, com sede no Paraná, abriu nesta quinta-feira (23) a primeira unidade na nova fase. Porto Alegre e o BarraShoppingSul foram escolhidos para o retorno da marca.