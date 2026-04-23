Lab da Fecomércio-RS conecta startups e empresas para uso de IA

Como quebrar a barreira que empreendedores ainda têm sobre adoção de tecnologias como a inteligência artificial (IA)? Ou como saber qual vai ser a próxima ferramenta ou recursos da IA que pode ser usada no negócio? Perguntas que podem ter respostas mais ou menos complicadas, mas que têm em comum um caminho. A tecnologia já está aí, não é mais novidade e, sim, acelera muitas rotinas que antes ocupavam mais tempo ou pessoas nas operações. Essas foram algumas das mensagens que de mais uma edição do Fecomércio-RS Debates, que ocorreu nesta quinta-feira (23), em Porto Alegre.