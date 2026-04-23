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Patrícia Comunello

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Publicada em 23 de Abril de 2026 às 18:57

Lab da Fecomércio-RS conecta startups e empresas para uso de IA

Carolina, Souza e Junqueira apresentaram impactos da IA

Carolina, Souza e Junqueira apresentaram impactos da IA

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
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Como quebrar a barreira que empreendedores ainda têm sobre adoção de tecnologias como a inteligência artificial (IA)? Ou como saber qual vai ser a próxima ferramenta ou recursos da IA que pode ser usada no negócio? Perguntas que podem ter respostas mais ou menos complicadas, mas que têm em comum um caminho. A tecnologia já está aí, não é mais novidade e, sim, acelera muitas rotinas que antes ocupavam mais tempo ou pessoas nas operações. Essas foram algumas das mensagens que de mais uma edição do Fecomércio-RS Debates, que ocorreu nesta quinta-feira (23), em Porto Alegre.

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