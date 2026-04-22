Bella Vista Plaza vai ser vendido

"Servimo-nos da presente para informar que possuímos interessado na aquisição do imóvel." O aviso entrou na caixa de email de 14 ocupantes do pequeno mall (shopping center), causando surpresa e curiosidade sobre o comprador e futuro do empreendimento. O negócio envolve R$ 30 milhões. A coluna foi ao Bella Vista Plaza, em frente à praça da Encol e ao lado de um dos novos empreendimentos do Grupo Zaffari com a construtora Melnick, o Cidade Nilo, que fica pronto em 2027, e captou a decepção de muitos lojistas. O mall tem cafeteria Press Café, pizzaria, lotérica, salão de beleza, agência de viagem da CVC, petshop da Águia (uma das últimas a se instalar), loja de roupas de ginástica da marca Live! e outras unidades de pequenos varejistas entre calçados e acessórios, itens para casa e bijuterias. "Tenho uma clientela que já está acostumada e que vem até mesmo de outros bairros", comentou uma lojista. Há operações com mais de 20 anos no endereço. No comunicado, seguindo a Lei do Inquilinato (8.245, de 1991), que obriga a oferta do ativo aos locatários, os donos avisam que o prazo para manifestação se encerra no fim de abril e que eventual negócio só poderá ser feito para compra de toda a área.