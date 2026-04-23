No Ponto: Dia das Mães, SindilojasPOA, Pontal Shopping, True Bites, Riachuelo, Superlegal, Sebrae-RS e StartupRS

> Dia das Mães: o SindilojasPOA projeta R$ 287 milhões com a data na Capital para a data, 10% acima de 2025. Pesquisa aponta que 57% dos lojistas esperam vender mais, 60% reforçaram estoques e mais de um terço fez contratações temporárias. Vestuário, cosméticos e perfumaria e calçados lideram a lista de presentes. A novidade é o sorteio de prêmios em dinheiro pela plataforma da Nota Fiscal Gaúcha (NFG), inédito na ação do sindicato. Clientes de lojas participantes na Capital e em Alvorada concorrem a R$ 200 (um por dia) e R$ 100 (quatro por dia) e a dois prêmios de R$ 5 mil no final da campanha. Precisa estar inscrito no NFG, com CPF na nota fiscal.