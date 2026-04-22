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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Abril de 2026 às 11:53

Rede gaúcha abre primeira loja de conveniência fora de posto: "Testando modelo"

Novo conceito da TriShop estreou em Caxias do Sul, com mix variado, lavandeira e cafeteria

Novo conceito da TriShop estreou em Caxias do Sul, com mix variado, lavandeira e cafeteria

RODOIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Os consumidores estão acostumados a ver a loja de conveniência do posto de combustíveis atrás das bombas. Até agora. Uma das maiores redes brasileiras de abastecimento, a gaúcha Rodoil abriu a primeira unidade de sua bandeira de conveniência, a TriShop, em ponto de rua. A estreante fica em Caxias do Sulmaior cidade da Serra Gaúcha e a segunda economia do Rio Grande do Sul e onde nasceu a companhia.

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