Rede gaúcha abre primeira loja de conveniência fora de posto: "Testando modelo"

Os consumidores estão acostumados a ver a loja de conveniência do posto de combustíveis atrás das bombas. Até agora. Uma das maiores redes brasileiras de abastecimento, a gaúcha Rodoil abriu a primeira unidade de sua bandeira de conveniência, a TriShop, em ponto de rua. A estreante fica em Caxias do Sul, maior cidade da Serra Gaúcha e a segunda economia do Rio Grande do Sul e onde nasceu a companhia.