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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Abril de 2026 às 17:10

Aeroporto Salgado Filho vai ganhar 'nova' praça de alimentação

Área terá mesas maiores e poltronas para proporcionar mais conforto a usuários, diz Fraport

Área terá mesas maiores e poltronas para proporcionar mais conforto a usuários, diz Fraport

OE1 ARQUITETOS/DIVULGAÇÃO/JC
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"Em breve, quem circula pelo Aeroporto de Porto Alegre terá à disposição um espaço novo e modernizado", avisa a concessionária Fraport Brasil, em nota enviada ao Minuto Varejo, com informações pedidas pela coluna sobre a movimentação que ocorre no complexo, principal hub aeroportuário do Sul do Brasil.

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