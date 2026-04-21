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Patrícia Comunello

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Publicada em 21 de Abril de 2026 às 12:22

Dia das Mães: Comércio de Porto Alegre deve vender quase R$ 290 milhões, 10% acima de 2025

Vestuário, cosméticos e perfumaria e calçados devem liderar a lista de compras

Vestuário, cosméticos e perfumaria e calçados devem liderar a lista de compras

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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O Dia das Mães, que será em 10 de maio, deve movimentar R$ 287 milhões no comércio de Porto Alegre. Pesquisa do SindilojasPOA, a partir de percepções de consumidores e lojistas, indica que o faturamento deve ser 10% superior a 2025. Entre comerciantes ouvidos, 57% esperam vender mais. "Já 60% das empresas reforçaram estoques e mais de um terço realizou contratações temporárias", diz a entidade, em nota.

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