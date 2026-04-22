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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Abril de 2026 às 14:38

Pequeno mall de bairro tem oferta de compra e comunica lojistas

Centro comercial, com operações desde a década de 1990, fica em área valorizada da Capital

Centro comercial, com operações desde a década de 1990, fica em área valorizada da Capital

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Servimo-nos da presente para informar aos senhores que possuímos interessado na aquisição do imóvel, localizado na avenida Nilópolis, 543, do qual são integrantes as lojas nº 1 a 20." O aviso entrou na caixa de email de 14 ocupantes do pequeno mall (shopping center) no começo deste mês, causando surpresa e também curiosidade sobre o comprador e futuro do empreendimento.

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