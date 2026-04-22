Pequeno mall de bairro tem oferta de compra e comunica lojistas

"Servimo-nos da presente para informar aos senhores que possuímos interessado na aquisição do imóvel, localizado na avenida Nilópolis, 543, do qual são integrantes as lojas nº 1 a 20." O aviso entrou na caixa de email de 14 ocupantes do pequeno mall (shopping center) no começo deste mês, causando surpresa e também curiosidade sobre o comprador e futuro do empreendimento.