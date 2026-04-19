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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Abril de 2026 às 18:36

Após dicas de leitores, Minuto Varejo mostra três lojas que abriram em Porto Alegre

Weimer, com a mulher e sócia Maurícia, na nova loja da marca

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MERCADÃO DA INFORMÁTICA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A coluna traz operações que estrearam em abril em Porto Alegre em diferentes segmentos e localizados em shopping centers e na rua. São dicas de varejistas que chegaram ao Minuto Varejo e reforçam a movimentação de negócios, mesmo em um ano de desafios para o varejo. O Mercadão da Informática abriu no Iguatemi POA a nona unidade, a terceira franquia da Stanley, com 87% do mercado de produtos térmicos no Brasil, chegou ao Bourbon Ipiranga, e a MotoChefe abriu na Zona Sul. 

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