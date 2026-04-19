Após dicas de leitores, Minuto Varejo mostra três lojas que abriram em Porto Alegre

A coluna traz operações que estrearam em abril em Porto Alegre em diferentes segmentos e localizados em shopping centers e na rua. São dicas de varejistas que chegaram ao Minuto Varejo e reforçam a movimentação de negócios, mesmo em um ano de desafios para o varejo. O Mercadão da Informática abriu no Iguatemi POA a nona unidade, a terceira franquia da Stanley, com 87% do mercado de produtos térmicos no Brasil, chegou ao Bourbon Ipiranga, e a MotoChefe abriu na Zona Sul.