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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Abril de 2026 às 18:36

No Ponto: Excelsior, SXSW, shopping da restinga, CDL Jovem e I Fashion NH

Minuto Varejo - Excelsior - alimentos - produtos - canais do. norte e nordeste do rs

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> A Excelsior Alimentos, do setor de alimentos, cresce no comércio do Norte e Noroeste do Estado, após parceria com a distribuidora Polina e Polina. "Foram conquistados 900 novos clientes em 48 municípios", diz, em nota, a marca, que projeta elevar em 30% o volume médio mensal de vendas nas regiões no primeiro semestre de 2026.  

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