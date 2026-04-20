No Ponto: Excelsior, SXSW, shopping da restinga, CDL Jovem e I Fashion NH

> A Excelsior Alimentos, do setor de alimentos, cresce no comércio do Norte e Noroeste do Estado, após parceria com a distribuidora Polina e Polina. "Foram conquistados 900 novos clientes em 48 municípios", diz, em nota, a marca, que projeta elevar em 30% o volume médio mensal de vendas nas regiões no primeiro semestre de 2026.