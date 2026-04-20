True Bites amplia mercado com operação de confeitaria

A True Chocolate é só uma parte da história de uma das empreendedoras em série (como chama pessoas que criam sequência de negócios) gaúcha Paula Moraes. Depois de abrir a operação na Galeria Casa Prado, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Paula amplia com uma operação de confeitaria, no mesmo bairro. A novidade foi passada pela empreendedora em meio ao SXSW, em Austin, onde ela também aproveitou para apresentar o True Chocolate, de olho em abertura de mercado nos Estados Unidos. A onde da saudabilidade cada vez cresce mais e muda perfil de compra das pessoas, dos EUA ao Brasil. "Tenho uma novidade: a True Bites. É uma confeitaria saudável, funcional, localizada na Barão do Santo Ângelo, em frente à Dinarte Ribeiro", dá a dica a empreendedora. "O espaço é micro (ocupa uma garagem em um casarão que foi todo reformado), mas conseguimos montar a confeitaria. Fizemos milagre (risos)", resume ela. No cardápio, tem sorvete saudável e vegano, brigadeiro, tartelettes, madeleines e donuts, além de bolos. "Atuamos com comida saudável funcional. É para a gente poder comer literalmente sem culpa e coisa gostosa. A intenção não é ter sem glúten, sem lactose, sem gosto, sem caloria. Ao contrário, é para ter muito gosto. Caloria faz parte da estrutura do corpo, mas vai ser coisa que vai valer muito a pena conhecer."