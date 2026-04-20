Marca gaúcha quer conquistar EUA com paçoquinha

"O Gui está explorando tudo, vendo tendências. As pessoas querem conhecer o Gui e tirar fotos. Ele virou celebridade", conta Mariana Guimarães, com orgulho do mascote criado por ela, que é diretora de uma das marcas gaúchas que atuam com um produto que cada vez mais é sinônimo de cultura e saudabilidade. Quem não provou uma paçoquinha, ou Paçokinha, que é a marca da Guimarães Alimentos, corre experimentar. "É um produto com apelo cultural e que todo o Brasil ama e feito apenas com três ingredientes (amendoim, sal e açúcar)", descreve Mariana, em videocast da coluna Minuto Varejo, que pode ser conferido na íntegra no canal do Jornal do Comércio no YouTube. O mascote fez tanto sucesso que subiu ao palco da Casa São Paulo, maior representação brasileira no South by Southwest (SXSW), em Austin, nos Estados Unidos, no show do compositor e cantor pernambucano João Gomes, em meio à programação do festival. A missão de Mariana é abrir espaço para a marca e apostou em uma abordagem diferente. Mas como a dona da 'Paçokinha' pretende conquistar os norte-americanos?