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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Abril de 2026 às 13:01

Xis, hambúrguer dos gaúchos, lidera pedidos do ifood no RS

Dorneles, da Abrasel-RS, citou importância de fortalecer pequenos negócios do setor

Dorneles, da Abrasel-RS, citou importância de fortalecer pequenos negócios do setor

IFOOD/DIVULGAÇÃO/JC
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Qual é o produto mais pedido pelos gaúchos pela plataforma do iFood? Quem falou Xis (estilo de hambúrguer gaúcho) e já ficou com vontade de pedir acertou. E o Xis salada, seguido pelo de carne, é o preferido. Segundo o iFood, que teve esta semana um evento com empreendedores do Rio Grande do Sul, açaí também cresce na lista, com alta de mais de 85%.   

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