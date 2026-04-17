Xis, hambúrguer dos gaúchos, lidera pedidos do ifood no RS

Qual é o produto mais pedido pelos gaúchos pela plataforma do iFood? Quem falou Xis (estilo de hambúrguer gaúcho) e já ficou com vontade de pedir acertou. E o Xis salada, seguido pelo de carne, é o preferido. Segundo o iFood, que teve esta semana um evento com empreendedores do Rio Grande do Sul, açaí também cresce na lista, com alta de mais de 85%.