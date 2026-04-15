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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Abril de 2026 às 16:12

Comércio alerta que fim do 6x1 afetará renda menor e abertura aos domingos

Supermercadistas alertam para dificuldades de ter mão de obra para abrir aos domingos

Supermercadistas alertam para dificuldades de ter mão de obra para abrir aos domingos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Uma das primeiras reações do varejo caso ao projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional para acabar com a jornada 6x1, com limite de 40 horas semanais e abrindo caminho para regime de 5x2, foi colocar em dúvida a abertura aos domingos. Os supermercadistas, que não conseguem preencher vagas hoje em lojas, temem que a mudança trabalhista inviabilize o funcionamento neste dia da semana onde há convenção para essa operação.

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