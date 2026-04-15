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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Abril de 2026 às 13:51

Dia das Mães: Fecomércio-RS e CDL-POA apontam presentes e valor de gastos

Levantamentos mostram que maioria das pessoas vai comprar presente no Dia das Mães

Levantamentos mostram que maioria das pessoas vai comprar presente no Dia das Mães

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Patrícia Comunello
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Duas pesquisas gaúchas dão pistas importantes sobre o Dia das Mães, próxima data promocional do varejo, que cai no segundo domingo de maio. CDL Porto Alegre (CDL-POA) e Fecomércio-RS ouviram consumidores para rastrear intenção de gasto (valor) e as categorias de produtos que serão prioridade para presentear as mães.  

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