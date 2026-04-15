Dia das Mães: Fecomércio-RS e CDL-POA apontam presentes e valor de gastos

Duas pesquisas gaúchas dão pistas importantes sobre o Dia das Mães, próxima data promocional do varejo, que cai no segundo domingo de maio. CDL Porto Alegre (CDL-POA) e Fecomércio-RS ouviram consumidores para rastrear intenção de gasto (valor) e as categorias de produtos que serão prioridade para presentear as mães.