Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Abril de 2026 às 20:13

Sétima rede gaúcha e de fundadores do Sonda compra supermercados em SC

Unidades compradas eram ligadas à Copercampos, com atuação no Meio e Oeste de Santa Catarina

Unidades compradas eram ligadas à Copercampos, com atuação no Meio e Oeste de Santa Catarina

GRUPO MASTER/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A gôndola dos supermercados está aquecida pelo movimento de compra e venda entre redes. O reforço veio com o mais recente negócio. O grupo Master, de Erechim, no Alto Uruguai e divisa com Santa Catarina, com lojas no estado e em São Paulo, acaba de comprar cinco supermercados catarinense Copercampos. Além disso, o grupo afirmou, em nota, nesta terça-feira (14), que espera faturar R$ 2 bilhões em 2026

Notícias relacionadas