Sétima rede gaúcha e de fundadores do Sonda compra supermercados em SC

A gôndola dos supermercados está aquecida pelo movimento de compra e venda entre redes. O reforço veio com o mais recente negócio. O grupo Master, de Erechim, no Alto Uruguai e divisa com Santa Catarina, com lojas no estado e em São Paulo, acaba de comprar cinco supermercados catarinense Copercampos. Além disso, o grupo afirmou, em nota, nesta terça-feira (14), que espera faturar R$ 2 bilhões em 2026.