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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Abril de 2026 às 18:24

SPC Brasil aponta alta na inadimplência em março e reincidência no RS

SPC Brasil mostra que débitos de prazo maior demoram a ceder e reincidência de devedores

SPC Brasil mostra que débitos de prazo maior demoram a ceder e reincidência de devedores

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A inadimplência, item número na cesta de preocupações dos varejistas, voltou a subir entre consumidores gaúchos em março, segundo o birô de análise de crédito do SPC Brasil, com dados divulgados pela Federação Varejista do RS. O Estado teve alta de 8,78% no volume de devedores com atraso frente ao mesmo mês do ano passado. Ante fevereiro, o número de pessoas que não pagaram em dia aumentou 9%.

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