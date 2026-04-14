SPC Brasil aponta alta na inadimplência em março e reincidência no RS

A inadimplência, item número na cesta de preocupações dos varejistas, voltou a subir entre consumidores gaúchos em março, segundo o birô de análise de crédito do SPC Brasil, com dados divulgados pela Federação Varejista do RS. O Estado teve alta de 8,78% no volume de devedores com atraso frente ao mesmo mês do ano passado. Ante fevereiro, o número de pessoas que não pagaram em dia aumentou 9%.