Zaffari abrirá hipermercado e atacarejo em 2026, metade das estreias de 2025

A marca preferida e mais lembrada pelos gaúchos em supermercados, segundo o Marcas de De Quem Decide, pesquisa do Jornal do Comércio, vai ter ritmo mais fraco de aberturas de novas operações em 2026. Depois de inaugurar quatro empreendimentos em 2025 - entre eles, um novo shopping center -, o Grupo Zaffari revelou à coluna Minuto Varejo que vai estrear um novo hipermercado e um atacarejo este ano.