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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Abril de 2026 às 21:55

Zaffari abrirá hipermercado e atacarejo em 2026, metade das estreias de 2025

Em 2025, o grupo abriu quatro novos empreendimentos, um deles o Zaffari Moinhos

Em 2025, o grupo abriu quatro novos empreendimentos, um deles o Zaffari Moinhos

TÂNIA MEINERZ/JC
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A marca preferida e mais lembrada pelos gaúchos em supermercados, segundo o Marcas de De Quem Decide, pesquisa do Jornal do Comércio, vai ter ritmo mais fraco de aberturas de novas operações em 2026. Depois de inaugurar quatro empreendimentos em 2025 - entre eles, um novo shopping center -, o Grupo Zaffari revelou à coluna Minuto Varejo que vai estrear um novo hipermercado e um atacarejo este ano.

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