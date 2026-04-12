Efeito caneta: 6 a cada 10 bares e restaurantes apontam queda no consumo

Impacto já detectado no varejo de autosserviço (supermercados e atacarejos, principalmente), o efeito do uso das canetas de emagrecimento no Brasil é reforçado por bares e restaurantes. Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) deixou claro que, depois do advento de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro - e outras virão (nos Estados Unidos, foi autorizado o uso de comprimidos, que devem baratear o acesso) -, a mudança na demanda por refeições e bebidas veio para ficar.