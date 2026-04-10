Grupos abrirão mais de 10 atacarejos em 2026

Mesmo com um ano que desafia mais o caixa do varejo, grandes grupos do setor estão em ritmo até certo ponto forte de abertura de lojas, principalmente no formato de atacarejos. Dois deles chamam a atenção: Comercial Zaffari, com sua bandeira Stok center, a maior em número no Estado, e Grupo Passarela, o catarinense que já tem mais unidades no Rio Grande do Sul. Também terão novas filiais no formato Grupo Zaffari, com Cestto (mais uma) e Unidasul, com Macromix (duas).