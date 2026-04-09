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Patrícia Comunello

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Publicada em 09 de Abril de 2026 às 20:58

Loja dos famosos doces de Pelotas abre em aeroporto do RS

A Doces Nina desembarcou no Aeroporto de Pelotas, com seu layout rosa e quitutes famosos

A Doces Nina desembarcou no Aeroporto de Pelotas, com seu layout rosa e quitutes famosos

MOTIVA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O Aeroporto de Pelotas, o maior da Zona Sul gaúcha, ganhou novo varejo. A Doces Nina, com os populares quitutes pelotenses e toda com layout rosa, estreou nesta quinta-feira (9) no terminal de passageiros, administrado pela Motiva (ex-CCR).

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