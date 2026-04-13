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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Abril de 2026 às 12:24

No Ponto: Stanley, Mercadão da Informática, iFood, Fecomércio-RS e Federação Varejista

minuto varejo mercadão da informática shopping iguatemi - porto alegre

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/MERCADÃO DE INFORMÁTICA/DIVULGAÇÃO/JC
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> Vão abrir: quiosque da Stanley esta semana no Bourbon Ipiranga, do Grupo Zaffari, e Mercadão da Informática no dia 17 no Iguatemi POA.

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