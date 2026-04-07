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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Abril de 2026 às 17:02

SindilojasPOA quer realizar maior Feira Brasileira do Varejo da história

Megaevento no Leopoldina Juvenil oficializou a renovação da gestão

Megaevento no Leopoldina Juvenil oficializou a renovação da gestão

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Patrícia Comunello
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Com mandato renovado até 2030, o atual comando do Sindilojas Porto Alegre (SindilojasPOA) colocou no visor uma meta relacionada à Feira Brasileira do varejo (FBV) de 2026: "Estamos caminhando, lembrando que é o segundo ano da parceria com o Sebrae, para a 12ª edição, com o objetivo de realizar a maior feira da nossa história", projetou o presidente do sindicato, Arcione Piva, ao discursar em meio à posse da diretoria na noite dessa segunda-feira (6) no clube Leopoldina Juvenil, na Capital.

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