SindilojasPOA quer realizar maior Feira Brasileira do Varejo da história

Com mandato renovado até 2030, o atual comando do Sindilojas Porto Alegre (SindilojasPOA) colocou no visor uma meta relacionada à Feira Brasileira do varejo (FBV) de 2026: "Estamos caminhando, lembrando que é o segundo ano da parceria com o Sebrae, para a 12ª edição, com o objetivo de realizar a maior feira da nossa história", projetou o presidente do sindicato, Arcione Piva, ao discursar em meio à posse da diretoria na noite dessa segunda-feira (6) no clube Leopoldina Juvenil, na Capital.