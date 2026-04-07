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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Abril de 2026 às 15:25

Grupo Sinosserra abre quatro lojas em três dias em aporte de R$ 24 milhões

Uma das lojas da. marca Jetour fica na Zona Sul de Porto Alegre, em frente ao Beira-Rio

Uma das lojas da. marca Jetour fica na Zona Sul de Porto Alegre, em frente ao Beira-Rio

JOSÉ PEDRO JOBIM/DIVULGAÇÃO/JC
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Um dos maiores grupos de veículos do Rio Grande do Sul, com quase oito décadas de atuação, abre quatro novas lojas de diferentes marcas, todas chinesas e de modelos eletrificados (elétricos e híbridos). O Sinosserra acrescenta as unidades à operação entre esta terça-feira (7) e quinta-feira (9) nos mercados de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Passo Fundo, informa em nota à coluna Minuto Varejo

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