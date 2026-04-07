Grupo Sinosserra abre quatro lojas em três dias em aporte de R$ 24 milhões

Um dos maiores grupos de veículos do Rio Grande do Sul, com quase oito décadas de atuação, abre quatro novas lojas de diferentes marcas, todas chinesas e de modelos eletrificados (elétricos e híbridos).

O Sinosserra acrescenta as unidades à operação entre esta terça-feira (7) e quinta-feira (9) nos mercados de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Passo Fundo, informa em nota à coluna Minuto Varejo.