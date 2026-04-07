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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Abril de 2026 às 12:24

Quando vão abrir as lojas da H&M em shoppings de Porto Alegre?

Unidade da H&M será aberta em mega área do primeiro piso do Iguatemi em Porto Alegre

Unidade da H&M será aberta em mega área do primeiro piso do Iguatemi em Porto Alegre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A gigante sueca de moda que entrou no Brasil para rivalizar com Lojas Renner, C&A e Riachuelo anunciou os dias em que abrirá as primeiras lojas no Rio Grande do Sul, que marcarão também a estreia no Sul do Brasil. São as filiais da H&M em Porto Alegre, nos dois shoppings do grupo Iguatemi.

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