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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Abril de 2026 às 15:58

Docile no ranking das 100 maiores empresas de guloseimas do mundo

Docile entrou no Ranking Global Top 100 Candy Companies 2026, do Candy Industry

Docile entrou no Ranking Global Top 100 Candy Companies 2026, do Candy Industry

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
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Informação que chegou bem doce da gigante gaúcha e brasileira de guloseimas. A Docile entrou pelo segundo ano na lista das "100 maiores empresas do mundo no segmento de doces". É o Ranking Global Top 100 Candy Companies 2026, do Candy Industry, publicação especializada. 

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