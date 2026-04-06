Por que a Geração Z não fica nas empresas? Onde os líderes estão errando?

Uma pergunta simples: Por que a Geração Z não fica nas empresas? E uma constatação: os líderes das empresas podem estar errando e muito na forma como lidam com essa geração. É o que a gaúcha e especialista em recursos humanos Fabi Nunes (Nau 25 e Brizza Joias Second Hand) elucida no videocast do Minuto Varejo.