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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Abril de 2026 às 09:40

Por que a Geração Z não fica nas empresas? Onde os líderes estão errando?

Fabi Nunes está no videocast do Minuto Varejo que aborda a relação com múltiplas gerações

Fabi Nunes está no videocast do Minuto Varejo que aborda a relação com múltiplas gerações

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
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Uma pergunta simples: Por que a Geração Z não fica nas empresas? E uma constatação: os líderes das empresas podem estar errando e muito na forma como lidam com essa geração. É o que a gaúcha e especialista em recursos humanos Fabi Nunes (Nau 25 e Brizza Joias Second Hand) elucida no videocast do Minuto Varejo

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