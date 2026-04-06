Grife da culinária italiana da Serra abre no Bordaza Shopping

"Estamos preparados para entregar o nosso melhor", avisa o chef e proprietário de um dos restaurantes mais conhecidos em Bento Gonçalves, com gastronomia inspirada na Itália, claro. Já está em operação em um dos mais recentes "shopping centers" de Porto Alegre, que não é exatamente um complexo do modelo convencional, o Giardino di Mamma Gema (em português, Jardim de Mamma Gema). A casa, quarta dos empreendedores, ocupa uma mega área com pé direito alto e ambiente que aposta em conforto e sofisticação no Bordaza Shopping.