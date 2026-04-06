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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 06 de Abril de 2026 às 17:50

Grife da culinária italiana da Serra abre no Bordaza Shopping

Ambiente do restaurante mostra sofisticação e aposta em culinária de inspiração italiana

Ambiente do restaurante mostra sofisticação e aposta em culinária de inspiração italiana

GIARDINO DI MAMMA GEMA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
"Estamos preparados para entregar o nosso melhor", avisa o chef e proprietário de um dos restaurantes mais conhecidos em Bento Gonçalves, com gastronomia inspirada na Itália, claro. Já está em operação em um dos mais recentes "shopping centers" de Porto Alegre, que não é exatamente um complexo do modelo convencional, o Giardino di Mamma Gema (em português, Jardim de Mamma Gema). A casa, quarta dos empreendedores, ocupa uma mega área com pé direito alto e ambiente que aposta em conforto e sofisticação no Bordaza Shopping.

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