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Patrícia Comunello

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Publicada em 04 de Abril de 2026 às 23:46

Press Café marca data para abrir unidade na Cidade Baixa

Unidade está no Soul, no rua da República, e terá área externa para os clientes do bairro

Unidade está no Soul, no rua da República, e terá área externa para os clientes do bairro

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Um dos bairros com mais agito nas proximidades do Centro de Porto Alegre vai ganhar em poucos dias um novo ponto para tomar café, fazer lanche ou almoçar e tentar resistir ao cardápio de doces. Um deles é o mais famoso: uma mil-folhas recheada de doce de leite. A coluna Minuto Varejo foi até o futuro Press Café, que foi montado na rua da República, quase rua Lima e Silva, e já encontrou moradores querendo provar a mil folhas. 

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