Press Café marca data para abrir unidade na Cidade Baixa

Um dos bairros com mais agito nas proximidades do Centro de Porto Alegre vai ganhar em poucos dias um novo ponto para tomar café, fazer lanche ou almoçar e tentar resistir ao cardápio de doces. Um deles é o mais famoso: uma mil-folhas recheada de doce de leite. A coluna Minuto Varejo foi até o futuro Press Café, que foi montado na rua da República, quase rua Lima e Silva, e já encontrou moradores querendo provar a mil folhas.