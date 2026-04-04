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Patrícia Comunello

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Publicada em 04 de Abril de 2026 às 23:21

ParkShopping Canoas ganha dois reforços: Livraria Paisagem e boutique Lindt

Unidade da marca Lindt, que segue modelo boutique da loja, chegou no ParkShopping

Unidade da marca Lindt, que segue modelo boutique da loja, chegou no ParkShopping

MINUTO VAREJO/JC
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Patrícia Comunello
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Na safra de lojas novas em shopping centers no Rio Grande do Sul, a coluna Minuto Varejo registra dois reforços no maior complexo do segmento em Canoas. O ParkShopping Canoas, do grupo Multiplan, também BarraShoppingSul, na Capital, teve nesta semana o desembarque de duas marcas em categorias de produtos bem distintas, mas que em algum momento até podem dividir a cena no lado do consumidor.

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