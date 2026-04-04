ParkShopping Canoas ganha dois reforços: Livraria Paisagem e boutique Lindt

Na safra de lojas novas em shopping centers no Rio Grande do Sul, a coluna Minuto Varejo registra dois reforços no maior complexo do segmento em Canoas. O ParkShopping Canoas, do grupo Multiplan, também BarraShoppingSul, na Capital, teve nesta semana o desembarque de duas marcas em categorias de produtos bem distintas, mas que em algum momento até podem dividir a cena no lado do consumidor.