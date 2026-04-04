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Patrícia Comunello

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Publicada em 04 de Abril de 2026 às 23:55

Santander abre novo conceito de agência em Caxias do Sul com cafeteria

Unidade muda perfil de agência, que aposta em ambiente, com café e área para ficar

Unidade muda perfil de agência, que aposta em ambiente, com café e área para ficar

SANTANDER/DIVUGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O Santander Brasil tem desde 1º de abril novo estilo de agência em Caxias do Sul. O novo espaço segue o conceito de Work/Café. A unidade fica na avenida Júlio de Castilho, 2037, no Centro, e combina serviços financeiros a um ambiente que integra cafeteria, coworking, arena para eventos e salas privativas de reunião.

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