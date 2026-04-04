Santander abre novo conceito de agência em Caxias do Sul com cafeteria

O Santander Brasil tem desde 1º de abril novo estilo de agência em Caxias do Sul. O novo espaço segue o conceito de Work/Café. A unidade fica na avenida Júlio de Castilho, 2037, no Centro, e combina serviços financeiros a um ambiente que integra cafeteria, coworking, arena para eventos e salas privativas de reunião.