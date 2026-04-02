Com novo atacarejo, grupo de SC passa a ter mais supermercados no RS

Um grupo varejista de supermercados de Santa Catarina definitivamente se encantou pelo Rio Grande do Sul. É o Passarela, com origem em Concórdia, oeste do estado vizinho, que agora soma 14 unidades em solo gaúcho, uma a mais que dentro de casa. Aliás, uma das "casas". O motivo? Desde que os donos decidiram mirar o avanço no Estado, uma sede foi montada em Lajeado, onde também está sendo erguido um centro de distribuição.