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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Abril de 2026 às 23:57

Com novo atacarejo, grupo de SC passa a ter mais supermercados no RS

Loja aberta em São Leopoldo coloca no Rio Grande do Sul à frente nas unidades do grupo

Loja aberta em São Leopoldo coloca no Rio Grande do Sul à frente nas unidades do grupo

GRUPO PASSARELA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Um grupo varejista de supermercados de Santa Catarina definitivamente se encantou pelo Rio Grande do Sul. É o Passarela, com origem em Concórdia, oeste do estado vizinho, que agora soma 14 unidades em solo gaúcho, uma a mais que dentro de casa. Aliás, uma das "casas". O motivo? Desde que os donos decidiram mirar o avanço no Estado, uma sede foi montada em Lajeado, onde também está sendo erguido um centro de distribuição.    

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