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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 02 de Abril de 2026 às 10:08

Churrascaria mais antiga do Brasil investe em salão exclusivo, eventos e mais experiência

Churrascaria Santo Antônio abriu em 1935, a partir de negócio de marmitas para trabalhadores

Churrascaria Santo Antônio abriu em 1935, a partir de negócio de marmitas para trabalhadores

CHURRASCARIA SANTO ANTÔNIO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma das churrascarias mais tradicionais de Porto Alegre - que se considera a primeira a surgir no Brasil -, vai ter novidades em 2026, além da carne que desfila servida à mesa. A Santo Antônio, no bairro Floresta, vai combinar novas áreas, entre experiência exclusiva, eventos e área maior.

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