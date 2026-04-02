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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Abril de 2026 às 13:03

Minuto Varejo Vitrine USA: Como marca gaúcha quer conquistar os americanos com a Paçokinha?

Mariana e o mascote Gui levaram produto da marca para o público dos EUA em Austin

Mariana e o mascote Gui levaram produto da marca para o público dos EUA em Austin

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Como a 'Paçokinha', produto da Guimarães Alimentos, quer conquistar os Estados Unidos? A diretora da marca, Mariana Guimarães, apostou em uma ação inusitada de corpo a corpo em uma das cidades mais inovadoras do país e palco de um dos maiores festivais de criatividade do mundo.

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