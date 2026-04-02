Carburgo compra revenda, estreia em Porto Alegre e acirra competição

O grupo Carburgo, de Novo Hamburgo, acaba de pisar no mercado de Porto Alegre. Com 14 lojas, o grupo comprou a operação da Unidos, da marca Volkswagen (VW), na avenida Ipiranga, corredor emergente do varejo de veículos na Capital. Outro grupo do interior, o Sponchiado, de Erechim e modelos Chevrolet, comprou a Simpala em 2022. A venda da Unidos foi assinada na última segunda-feira.