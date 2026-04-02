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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Abril de 2026 às 13:03

Carburgo compra revenda, estreia em Porto Alegre e acirra competição

Concessionária fica na Ipiranga, que retoma tradição de polo comercial de veículos

Concessionária fica na Ipiranga, que retoma tradição de polo comercial de veículos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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grupo Carburgo, de Novo Hamburgo, acaba de pisar no mercado de Porto Alegre. Com 14 lojas, o grupo comprou a operação da Unidos, da marca Volkswagen (VW), na avenida Ipiranga, corredor emergente do varejo de veículos na Capital. Outro grupo do interior, o Sponchiado, de Erechim e modelos Chevrolet, comprou a Simpala em 2022. A venda da Unidos foi assinada na última segunda-feira.

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