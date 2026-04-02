Grupo abre loja maior da Hyundai e reforça polo de veículos na Ipiranga

Uma das avenidas mais importantes de Porto Alegre retomou a tradição de ser polo de revendedoras de veículos. Prova é que novas lojas ou expansões vêm sendo feitas, e a mais recente é a unidade da marca Hyundai, com investimento do grupo paranaense Servopa, que já tem uma fatia relevante na região, que conecta Zona Leste à região central da Capital.