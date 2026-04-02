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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Abril de 2026 às 09:14

Grupo abre loja maior da Hyundai e reforça polo de veículos na Ipiranga

Operação lidera em dimensão na avenida e tem maior CD peças da marca no Sul do País

Operação lidera em dimensão na avenida e tem maior CD peças da marca no Sul do País

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Uma das avenidas mais importantes de Porto Alegre retomou a tradição de ser polo de revendedoras de veículos. Prova é que novas lojas ou expansões vêm sendo feitas, e a mais recente é a unidade da marca Hyundai, com investimento do grupo paranaense Servopa, que já tem uma fatia relevante na região, que conecta Zona Leste à região central da Capital.

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