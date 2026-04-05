Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Março de 2026 às 00:47

No Ponto: SindilojasPOA, Passarela e Via, outlet Tramontina, Motasa e Le Cordon Bleu

Piva e integrantes da gestão assume novo ciclo até 2030 no SindilojasPOA

Piva e integrantes da gestão assume novo ciclo até 2030 no SindilojasPOA

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
> O SindilojasPOA empossa a diretoria eleita da entidade, com o presidente atual que renovou o mandato do presidente Arcione Piva e vice-presidente Tarcísio Pires, para o período de 2026–2030, será empossada hoje em evento na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Já na largada o desafio, junto com Sebrae, será fazer a maior Feira Brasileira do Varejo (FBV), de 20 a 22 de maio, na Capital. Informações em feirabrasileiradovarejo.com.br.

Notícias relacionadas