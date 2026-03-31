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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Março de 2026 às 18:24

Páscoa frustra vendas nos supermercados e tem ovo como vilão

Supermercados buscaram opções mais baratas para atrair consumidores na Páscoa

Supermercados buscaram opções mais baratas para atrair consumidores na Páscoa

FABIOLA CORREA/JC
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Patrícia Comunello
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Páscoa virou assunto quase proibido no varejo em 2026, principalmente entre supermercadistas. O motivo é simples. Nada a ver com exageros no consumo de chocolate e impactos em eventual dieta. Junte endividamento das famílias e renda menor afetada pela inflação e concorrência das bets (apostas online) para traduzir o ânimo do setor a poucos dias da data promocional, a primeira do ano, comemorada no domingo (5).

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