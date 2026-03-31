Páscoa frustra vendas nos supermercados e tem ovo como vilão

Páscoa virou assunto quase proibido no varejo em 2026, principalmente entre supermercadistas. O motivo é simples. Nada a ver com exageros no consumo de chocolate e impactos em eventual dieta. Junte endividamento das famílias e renda menor afetada pela inflação e concorrência das bets (apostas online) para traduzir o ânimo do setor a poucos dias da data promocional, a primeira do ano, comemorada no domingo (5).