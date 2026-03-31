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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Março de 2026 às 08:50

Shopee estreia novo CD no RS, mais completo para entrega na metade do tempo

Futuro CD será no complexo da Barzel, na BR-386, que já tem um pavilhão pronto

Futuro CD será no complexo da Barzel, na BR-386, que já tem um pavilhão pronto

BARZEL/DIVULGAÇÃO/JC
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A gigante de e-commerce com sede em Singapura comunicou o reforço logístico no Rio Grande do Sul. A Shopee informa que começou a operar "pela primeira vez" um centro de distribuição (CD) no modelo conhecido como fulfillment (com estoque de produtos na estrutura para entrega direta e em menos tempo aos consumidores). Na nota, a gigante diz: 

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