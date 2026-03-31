Confeitaria cinquentenária fecha no Menino Deus e abre no Santana

Uma novidade e das gostosas chega nesta terça-feira (31) a uma porção do bairro Santana, próximo ao Centro de Porto Alegre, que estava carente de confeitaria com café. Detalhe: a Ponto Doce, marca com mais de 50 anos de operação, trocou o bairro vizinho Menino Deus pelo novo destino, em uma casa na rua São Luís, 663, onde antes foi uma padaria artesanal.