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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Março de 2026 às 00:47

Confeitaria cinquentenária fecha no Menino Deus e abre no Santana

Novo endereço da Ponto Doce ocupa casa que teve antes padaria, na rua São Luís, no Santana

Novo endereço da Ponto Doce ocupa casa que teve antes padaria, na rua São Luís, no Santana

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Uma novidade e das gostosas chega nesta terça-feira (31) a uma porção do bairro Santana, próximo ao Centro de Porto Alegre, que estava carente de confeitaria com café. Detalhe: a Ponto Doce, marca com mais de 50 anos de operação, trocou o bairro vizinho Menino Deus pelo novo destino, em uma casa na rua São Luís, 663, onde antes foi uma padaria artesanal.

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