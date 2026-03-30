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Patrícia Comunello

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Publicada em 30 de Março de 2026 às 21:53

Comercial Zaffari abre Stok Center 'compacto', sobe em ranking Brasil e terá mais 5 lojas em 2026

Atacarejo 'compacto' tem 5 mil itens no mix e serve para ampliar visibilidade da bandeira

Atacarejo 'compacto' tem 5 mil itens no mix e serve para ampliar visibilidade da bandeira

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A maior rede de atacarejos do Rio Grande do Sul subiu uma posição no ranking nacional do setor (passou de 13º para 12º lugar) e abriu a temporada 2026 de novas lojas com a versão mais "compacta" de sua bandeira. A nova leva de unidades começou pela terceira em Porto Alegre e a menor (área de vendas) da rede, que chegou a 44 pontos, com a estreia na Capital nesta segunda-feira (30). Outras cinco foram confirmadas até dezembro à coluna Minuto Varejo pelo presidente da Comercial Zaffari, Sérgio Zaffari:

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