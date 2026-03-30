Comercial Zaffari abre Stok Center 'compacto', sobe em ranking Brasil e terá mais 5 lojas em 2026

A maior rede de atacarejos do Rio Grande do Sul subiu uma posição no ranking nacional do setor (passou de 13º para 12º lugar) e abriu a temporada 2026 de novas lojas com a versão mais "compacta" de sua bandeira. A nova leva de unidades começou pela terceira em Porto Alegre e a menor (área de vendas) da rede, que chegou a 44 pontos, com a estreia na Capital nesta segunda-feira (30). Outras cinco foram confirmadas até dezembro à coluna Minuto Varejo pelo presidente da Comercial Zaffari, Sérgio Zaffari: