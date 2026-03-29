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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Março de 2026 às 16:06

MadeiraMadeira busca ponto para abrir loja em shopping em Porto Alegre

Marca de mobiliário prevê novas lojas em Porto Alegre e amplia também logística e serviços

Marca de mobiliário prevê novas lojas em Porto Alegre e amplia também logística e serviços

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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"Vai ter muita loja este ano", avisa Robson Privado, um dos fundadores da MadeiraMadeira, que nasceu no digital há quase 20 anos e foi para o físico pós-pandemia de Covid-19. Porto Alegre está na lista de locais para ter novas unidades. Na Capital, a marca tem hoje apenas uma filial (bairro Azenha), mas já teve mais. As outras acabaram sendo fechadas.

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