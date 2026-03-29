MadeiraMadeira busca ponto para abrir loja em shopping em Porto Alegre

"Vai ter muita loja este ano", avisa Robson Privado, um dos fundadores da MadeiraMadeira, que nasceu no digital há quase 20 anos e foi para o físico pós-pandemia de Covid-19. Porto Alegre está na lista de locais para ter novas unidades. Na Capital, a marca tem hoje apenas uma filial (bairro Azenha), mas já teve mais. As outras acabaram sendo fechadas.