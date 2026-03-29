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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Março de 2026 às 16:06

No Ponto: GIA no comércio, POA Fashion Iguatemi, CDL-POA e pesquisas da CDL-POA e SindilojasPOA sobre preços da Páscoa

Ovos mais caros e diferenças grandes de preços marcam a Páscoa de 2026

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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> A Receita Estadual e a Procergs implementaram o fim da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), que atinge mais de 30 mil contribuintes no Estado.

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