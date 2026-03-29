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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Março de 2026 às 16:06

Dica de gaúcho executivo da Amazon: entenda o problema do cliente e depois usa IA

Balbinot indicou uso da IA para solucionar problemas

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O avanço da Amazon no mercado de alimentos frescos e bebidas está tirando o sono de muitos supermercadistas. A norte-americana lançou o Amazon Now, que começou com alcance restrito em Porto Alegre, usando apoio da Rappi (startup que a Amazon comprou participação).

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