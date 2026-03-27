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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Março de 2026 às 16:06

Sebrae-RS terá polo nacional de varejo para apoiar MPEs

Berti disse que atuação em eventos como NRF e criação de loja credenciaram unidade para ser polo de varejo

Berti disse que atuação em eventos como NRF e criação de loja credenciaram unidade para ser polo de varejo

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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6"Notícia bombástica", avisa o superintendente do Sebrae gaúcho, Ariel Berti, ao encontrar a colunista do Minuto Varejo em meio ao South Summit Brazil, em Porto Alegre: "Em primeira mão: recebemos essa semana carta do Sebrae Nacional convidando o Sebrae do Rio Grande do Sul para ser o polo de referência do varejo para o Brasil", vibra o executivo, que, claro, vai dar o sinal verde para o novo patamar que o trabalho feito pela equipe está fazendo.

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